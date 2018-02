Bahiagás aposta em pequenos campos A Bahiagás, distribuidora de gás natural da Bahia, assinou ontem o primeiro contrato com uma operadora privada de pequenos campos de gás, também chamados de "campos marginais". São campos de gás e petróleo já avaliados e descartados pela Petrobrás em razão do baixo volume de reservas. É a primeira vez que uma distribuidora de gás assina um contrato com uma operadora desse tipo de campo. O contrato com o consórcio ERG Petróleo e Gás é de 10 anos.