Bailes de clubes animam carnaval paulista Os bailes de carnaval nos salões de clubes e casas de espetáculos são uma boa opção para quem vai ficar na Capital e gosta de participar da maior festa popular do País. A programação da festa começa nesta sexta e vai até as 5h15min da quarta-feira de cinzas. No São Paulo Futebol Clube, no Palmeiras, no Juventus e na Portuguesa, a folia começa na sexta. As matinês dos principais clubes está prevista para começar no domingo. Os bailes do Corinthians, DirecTV Music Hall e Olympia começam no sábado. A casa de shows DirecTV Music Hall está realizando duas promoções para o carnaval 2001. Os foliões que comprarem ingresso antecipado para as três primeiras noites do baile ganham o ingresso para a o último dia da festa. Em todos os dias de folia, as mulheres que chegarem das 22h30 min à meia-noite entram de graça. O Clube Esperia vai comemorar o carnaval em ritmo de feijoada. O clube vai realizar no sábado, a partir das 11h, a Feijoada e Folia que vai contar com a participação de um trio elétrico comandado pela banda baiana Tomate Cru. O evento dá direito a um buffet de feijoada completo e uma camiseta especial do evento. Os sócios do Esperia vão pagar R$ 15,00 e os convidados R$ 20,00. O Esperia também irá realizar na terça de carnaval um concurso infantil de fantasias. No baile do Corinthians as atrações serão os sambistas Royce do Cavaco e Leci Brandão e o grupo Black Moleque. Já o carnaval do Olympia será animado pelas Malandrinhas e as baterias das escolas de samba Gaviões da Fiel e Vai-Vai. Veja no quadro abaixo o roteiro dos bailes de salão da Capital. Local Endereço Datas e horários Preço Corinthians Rua São Jorge,777, Tatuapé Tel: 6942-9633 Sábado (24) Domingo (25) Segunda (26) Terça (27) 22h às 4h Sócio - R$ 7,00 Convidado - R$ 10,00 DirecTV Music Hall Avenida dos Jamaris, 213, Moema Tel: 5643-2500 Sábado (24) Domingo (25) Segunda (26) 23h15 às 4h15 Terça (27) 23h15 às 5h15 Sábado e domingo Mulher - R$ 20,00 Homem ? R$ 45,00 Segunda e Terça Mulher - R$ 25,00 Homem ? R$ 55,00 Esperia Avenida Santos Dumont, 1.313, Santana Tel: 6221-2344 Sábado (24) 11h às 16hs Sócio ? R$ 15,00 Convidado ? R$ 20,00 Olympia Rua Clélia, 1.517, Lapa Tel: 5589-8202 Sábado (24) Domingo (25) Segunda (26) Terça (27) 23h às 4h Pista Mulher - R$ 20,00 Homem ? R$ 35,00 Camarote R$ 55,00 Juventus Rua Comendador Roberto Ugolini, 20, Parque da Mooca Tel: 273-7388 Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) Segunda (26) Terça (27) 23h às 4h Sexta-feira Sócio ? grátis Convidado ? R$ 20,00 Sábado a Terça-feira Sócia ? grátis Sócio ? R$ 10,00 Convidado ? R$ 20,00 Palmeiras Rua Turiassu, 1840, Pompéia Tel: 3873-2111 Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) Segunda (26) Terça (27) 22h às 4h Sexta-feira Sócio ? grátis Homem ? R$ 10,00 Mulher R$ 5,00 Sábado a Terça Sócio ? R$ 10,00 Sócia ? R$ 5,00 Homem ? R$ 20,00 Mulher ? R$ 10,00 Pinheiros Rua Tucumã, 522, Jardim Paulistano Tel: 3817-9700 Segunda (26) 22h às 2h30min Sócio ?grátis Convidado ? R$ 25,00 Portuguesa Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé Tel: 229-1547 Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) Segunda (26) Terça (27) 23h às 4h Sexta Homens ? R$ 10,00 Mulher ? grátis Sábado a terça Homens ? R$ 15,00 Mulher ? R$ 8,00 São Paulo Rua Doutor Erasmo Teixeira de Assunção, s/n, Morumbi Tel: 3749-8202 Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) Segunda (26) Terça (27) 23h às 4h Sexta Sócio e sócia ? grátis Homem ? R$ 20,00 Mulher ? R$ 15,00 Sábado a terça Sócio ? R$ 15,00 Sócia ? R$ 10,00 Homem ? R$ 20,00 Mulher ? R$ 15,00 Matinée: Local Endereço Datas e horários Preços Corinthians Rua São Jorge,777, Tatuapé Tel: 6942-9633 Domingo (25) Terça (27) 15h às 18h R$ 5,00 Juventus Rua Comendador Roberto Ugolini, 20, Parque da Mooca Tel: 273-7388 Domingo (25) Segunda (26) Terça (27) 15h às 18h Domingo e terça Sócio ? R$ 5,00 Convidado ? R$ 10,00 Segunda Sócio ? grátis Convidado ? R$ 10,00 Palmeiras Rua Turiassu, 1840, Pompéia Tel: 3873-2111 Domingo (25) Segunda (26) Terça (27) 15h às 18h Sócio ? grátis Convidado ? R$ 5,00 Pinheiros Rua Tucumã, 522, Jardim Paulistano Tel: 3817-9700 Domingo (25) 22h às 2:30 Sócio ? grátis Convidado ? R$ 10,00 Portuguesa Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé Tel: 229-1547 Domingo (25) Terça (27) 15h às 18h R$ 5,00 São Paulo Rua Doutor Erasmo Teixeira de Assunção, s/n, Morumbi Tel: 3749-8202 Domingo (25) Terça (27) 15h às 18h Sócio ? grátis Convidado ? R$ 8,00