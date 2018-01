Bairros cobiçados têm apartamentos à venda Dois lançamentos de alto padrão têm unidades à venda em bairros residenciais cobiçados da cidade. A Construtora e Incorporadora Gafisa lançou a penúltima torre do empreendimento Spazzio Dell´Acqua, a Lago Orta. Os apartamentos, com três dormitórios, têm 111,7 metros quadrados de área privativa, com opção de 22 plantas diferentes. O condomínio terá sete torres, em um terreno de cerca de 18 mil metros quadrados, na City Lapa. A ampla área aquática é destaque no empreendimento, que ainda oferece quadras esportivas, playground, salas de jogos e praça de convivência. As unidades têm preço que variam de R$ 218 mil a R$ 400 mil. A Schahin Empreendimentos Imobiliários escolheu o Alto da Boa Vista para lançar o residencial Donaire, que terá duas torres com apartamentos de três tamanhos - tipo (184,50 metros quadrados), duplex garden (247 metros quadrados) e duplex cobertura (308 metros quadrados). As unidades, com quatro dormitórios e três ou quatro vagas na garagem, têm elevadores e hall social privativos. Na área de lazer, piscinas, quadras de esporte, sala de ginástica e sauna. Os preços dos apartamentos variam de R$ 398 mil a R$ 599 mil. - Donaire Alto da Boa Vista - 3888-3800 - Spazzio Dell´Acqua - 3887-1611