Baixa demanda na rolagem de dívida sustenta alta do câmbio A baixa demanda no leilão de rolagem de títulos cambial promovido hoje pelo Banco Central (foram colocados R$ 117 milhões de um total aproximado de R$ 500 milhões) acabou sustentando uma pequena depreciação no câmbio, levando o dólar comercial que havia fechado a manhã com alta em torno de 0,2%, a ampliar a valorização para 0,57%, às 15h01, cotado a R$ 3,510 para a venda. Analistas lembram que o mercado pouca moeda americana nesta véspera do feriado de Natal, o que sempre acaba influenciando o mercado para um lado ou para o outro. Analistas também destacam que o fluxo nesta segunda-feira, apesar de também baixo, é negativo, com destaque para algumas remessas de última hora e ainda algumas importações pontuais.