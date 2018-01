Baixa dos juros permite retomada do investimento, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou que a decisão do Copom de reduzir em 2,5 pontos percentuais os juros vai permitir a retomada dos investimentos ainda este ano. "A queda dos juros é uma grata notícia e nos permite vislumbrar uma curva de juros real descendente que vai permitir a retomada dos investimentos no País ainda no segundo semestre de 2003", afirmou. O ministro acredita que a decisão do Banco Central, que superou as expectativas do mercado financeiro, não poderá mais ser classificada como conservadora.