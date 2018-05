Baixa inflação na Austrália pode levar a corte de juros

Além disso, a autoridade monetária do país afirmou que a queda acentuada do dólar australiano desde maio deste ano acrescentaria um pouco de inflação ao longo do tempo.

"O conselho também julgou que as perspectivas de inflação, embora um pouco maiores por causa da depreciação da taxa de câmbio, ainda podem fornecer alguma margem para uma maior flexibilização", disse o banco central em ata.

Em maio, o Banco da Reserva da Austrália reduziu a taxa básica de juros em maio para 2,75% com o objetivo de estimular a atividade em setores mais fracos da economia, como o varejo e a construção de moradias.

"Os efeitos das taxas de juros mais baixas são visíveis através de uma série de indicadores", afirmou o RBA, acrescentando que os sinais de recuperação foram mais evidentes no mercado imobiliário, onde as aprovações para a construção de casas novas subiram, enquanto os preços das casas aumentaram no último ano. Fonte: Dow Jones Newswires.