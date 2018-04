Baixa renda dá lucro à indústria de higiene e beleza

A baixa renda deu uma injeção de ânimo nos planos dos fabricantes de produtos de higiene pessoal. Pela primeira vez, esse segmento puxou as vendas do setor, que inclui ainda os cosméticos, tradicionais líderes no comércio, e a perfumaria. Segundo cálculos preliminares da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), as vendas da indústria no primeiro semestre aumentaram 18%, em boa parte por conta da procura cada vez maior por sabonetes, xampus, desodorantes e absorventes higiênicos. A conclusão, segundo o presidente da entidade, João Carlos Basílio da Silva, é que a baixa renda, com uma sobra de caixa, tem investido mais nesses produtos. Segundo ele, não só aumentou a frequência de uso, como partiu para marcas mais caras. Para a indústria, o momento é muito bom. Na avaliação do presidente da subsidiária brasileira da Procter & Gamble, Tarek Farahat, o crescimento do consumo na classe C tem a ver, além do crescimento da renda, com o aumento, nos últimos anos, dos investimento da indústria em tecnologia. "Há quatro anos o consumidor da baixa renda só encontrava o xampu na faixa dos R$ 3 a R$ 5. Hoje, com a melhora do poder aquisitivo, ele encontra mais opções, também na faixa dos R$ 5, dos R$ 10, e com muito mais tecnologia, seja qual for o preço", diz. Para o executivo, o aumento do consumo dos itens de higiene pessoal não tem volta. "Essa população agora tem emprego, cartão de crédito, conta no banco. Um dos reflexos disso são os gastos com produtos que trazem algum tipo de benefício. Antes, sem dinheiro, os gastos se resumiam à comida." Uma forma de a Procter pegar carona na boa fase foi com o aumento de lançamentos - quase duas dezenas do início do ano até agora. Farahat não diz de quanto foi o aumento nas vendas, mas afirma que a participação de mercado da multinacional tem avançado. Segundo Moacir Sanini, diretor superintendente da divisão de higiene e beleza do grupo Bertin, dono de marcas como OX, Neutrox, Francis e Hydratta, o crescimento do segmento é "espantoso". O executivo não dá detalhes sobre o faturamento, mas diz que foi maior que a taxa verificada pela Abihpec. Para aproveitar a boa fase, a empresa tem investido em pesquisas em todo o País para adequar os produtos a esses novos consumidores. "Com esses clientes, é muito importante acompanhar bem de perto o que eles estão buscando", diz. Também atenta a esse movimento, a Unilever investiu nos últimos anos na remodelagem de embalagens para baratear alguns produtos. É o caso de parte da linha de desodorantes das marcas Axe e Rexona. Como alternativa, a multinacional decidiu oferecer versões econômicas, com o tamanho e o preço em média 50% menores. Roberta Sant?Anna, diretora de marketing da área de desodorantes, conta que a Unilever tem procurado se aproximar dos canais de venda para aproveitar o crescimento do consumo na população de menor poder aquisitivo. Uma das formas de fomentar as vendas é com a premiação ao atacado e ao varejo, como forma de incentivo. "Ensinamos como eles podem tirar proveito do produto, com a visibilidade e o preço corretos", explica a executiva. A Hypermarcas, dona de marcas como Monange, Risqué e Bozzano, já tem presença forte na baixa renda e tem aproveitado a evolução dessa classe social para aumentar as vendas. Claudio Bergamo, presidente da empresa, disse que vinha segurando os preços para ampliar os negócios. "O pobre só vai deixar de comprar esses produtos se comprometer demais a renda futura ou perder o emprego. Enquanto a renda dele estiver atrelada ao salário mínimo, com ganho real, as vendas vão continuar a crescer."