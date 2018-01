Baixa temporada: passagens mais baratas Viajar para o exterior na baixa temporada é uma ótima opção para quem tem a possibilidade de embarcar entre setembro e novembro. Para evitar que seus vôos se esvaziem, as companhias aéreas oferecem preços mais baixos nos meses em que poucas pessoas costumam sair do País. Com isso, as passagens são vendidas com descontos vão de 5 a 35%, dependendo do destino. Depois disso, começa a alta temporada e os aeroportos ficam repletos de turistas por causa das festas de final de ano, do verão e das férias escolares. Com os vôos lotados, cresce o risco de atrasos ou overbooking. Como há sempre alguns passageiros que não aparecem no aeroporto na hora do vôo, as companhias aéreas aceitam mais reservas que o número de assentos. Resultado: algumas vezes, faltam lugares, mesmo para quem tem a reserva confirmada. Cada companhia define seu período de alta e baixa temporada Na baixa, quem pretende viajar para a Europa encontra passagens aéreas bem mais baratas que em qualquer outra época do ano. Empresas como Alitalia, Air France, British Airways e Ibéria oferecem passagens com menores preços para as principais capitais européias no período de 16 de outubro a 5 de dezembro. Se o destino for a América Latina, é bom providenciar um embarque antes do começo de dezembro. As passagens para Buenos Aires, Cidade do México, Cancun e Havana ficam mais caras para quem viaja depois da primeira semana do mês. Seguindo a mesma regra, as passagens para as cidades norte-americanas mais requisitadas, como Miami, Nova York, Dallas e Atlanta, são mais baratas até o final de novembro. As viagens internacionais costumam partir dos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que é o caso de companhias como Delta Airlines, TAM e Lufthansa. Porém, há empresas que viajam de outras capitais brasileiras. A Varig, por exemplo, oferece vôos diretos de Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Florianópolis, Fortaleza, Recife, Belém e Salvador. Também é possível fazer conexões (trocar de avião) no Brasil ou no exterior e, em alguns casos, essa opção é mais barata que viagens com vôos diretos. Apesar do procedimento ser praticamente o mesmo, cada companhia aérea adota uma data como marco entre o começo e o fim da baixa temporada. Existem algumas que até consideram certos períodos como média temporada. O ideal é entrar em contato com a empresa e informar-se sobre as melhores alternativas. Confira os destinos, preços e telefones das companhias aéreas que oferecem vôos internacionais: Companhia Aérea Principais destinos Preço* (US$) Período de baixa temporada Telefone Aeroflot Moscou Túnis 732 770 Até 9/12 (11) 231-2011 Aerolíneas Argentinas Buenos Aires 279 Até 8/12 (11) 214-6022 / (21) 292-4231 Aeromexico Cancun Cidade do México 833 787 Até 5/12 (11) 253-3888 Air France Paris 906 16/10 a 7/12 (11) 3049-0909 Alitalia Roma Milão 906 906 Até 15/10 (11) 257-1022 / (21) 524-2544 American Airlines Miami Dallas Nova York 721 1016 800 Até 4/12 0800-124001 / (11) 214-4000 British Airways Londres 906 16/10 a 7/12 (11) 259-6144 Canadian Airlines Toronto 735 Até 5/12 (11) 259-9066 / (21) 220-5343 Continental Nova York Houston 800 968 Até 14/12 0800-554777 Cubana Havana 630 Até 15/12 (11) 214-4571 Delta Air Lines Atlanta 768 Até 15/12 0800-221121 Ibéria Madri 797 15/10 a 5/12 (11) 258-5333 / (21) 220-3059 JAL Tóquio Nova York 833 787 Até 9/12 (11) 251-5222 KLM Amsterdã 906 16/10 a 7/12 0800-231818 Korean Airlines Seul 1620 Até 12/12 (11) 253-6165 Lanchile Santiago 426 Até 7/12 (11) 259-2900 Lufthansa Frankfurt 906 16/10 a 7/12 (11) 3048-5800 / (21) 217-6111 South African Airways Joanesburgo 1197 Até 14/12 (11) 3065-5115 SAS Compenhague 968 Até 7/12 0800-550002 Spanair Madri 764 15/10 7/12 (11) 259-4300 / (21) 544-6779 Swissair Zurique 906 Até 8/12 (11) 251-4000 / (21) 297-5177 TAM Miami Paris 670 906 Até 14/12 0800-123100 TAP** Lisboa, O Porto - - (11) 255-5366 Transbrasil Lisboa Buenos Aires Miami 764 263 615 16/10 a 7/12 Até 7/12 Até 15/12 (11) 228-2022 United Airlines Nova York Miami Chicago 800 586 973 Até 7/12 Até 7/12 Até 4/12 (11) 3145-4200 Varig (diversas capitais) América Latina Europa Estados Unidos - - - Até 8/12 Até 8/12 Até 15/12 0800-997000 Vasp Buenos Aires Cancun 249 600 Até 9/12 0800-998277 * Passagem em classe econômica, sem considerar taxas. Embarque em São Paulo durante a semana. ** A companhia aérea não forneceu as informações.