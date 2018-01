Baixar Selic não garante crescimento sustentado, diz Fritsch Não é baixando a taxa de juros básica (a Selic) que se vai garantir o crescimento sustentado do País. É o que pensa o economista Winston Fritsch, ex-diretor do Banco Central e atualmente sócio da Rio Bravo, para quem é uma discussão equivocada ligar crescimento econômico à taxa de juros. "A discussão do crescimento no Brasil passa pela questão do custo do capital, pelo alongamento da taxa de juros e pela criação de um mercado de capitais", disse ele na entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. "Não é olhando a taxa Selic que o empresário (por exemplo) toma a decisão de construir uma fábrica. São outras considerações. O problema do crescimento do Brasil não é de política monetária", afirmou. "Você não vai investir se não criar poupança e não dispuser de financiamento de longo prazo."