Baixas vendas em SP prejudicaram resultado do varejo nacional O Estado de São Paulo apresentou queda de 3,88% nas vendas do comércio varejista em fevereiro ante igual mês do ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Estado, com forte peso na pesquisa (38%), acabou puxando para baixo o resultado na média nacional (1,32% em fevereiro). A queda das vendas no comércio paulista foi puxada especialmente pela redução apurada em hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-6,35%), mas houve recuo também em outros segmentos importantes como combustíveis e lubrificantes (-10,04%) e tecidos, vestuário e calçados (-3,93%). As vendas de móveis e eletrodomésticos subiram 6,36% no Estado no mês. Além de São Paulo, o Estado de Minas Gerais também apresentou queda na produção em fevereiro (-1,91%), também puxada pelos supermercados. Os demais estados pesquisados apresentaram resultados positivos.