Baixo crescimento é resultado de juros altos, diz CNI O crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2005 confirmam "o efeito adverso dos juros altos" sobre a economia brasileira. A afirmação é do economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Paulo Mol. Em nota distribuída pela instituição, Mol observa que o crescimento foi baixo e considerado ruim se comparado com a expansão média de cerca de 4% projetada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia mundial. Ele destaca que o investimento foi o componente que teve o pior desempenho em 2005. Para Mol, isso mostra que a alta taxa básica de juros (Selic, atualmente em 17,25% ao ano), que é a maior do mundo, tem efeitos negativos sobre este setor. Alta triunfal Da mesma opinião é o diretor do Departamento Econômico do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Boris Tabacof. Segundo ele, a alta do PIB em 2005 poderia ter sido triunfal, "não fosse a resistência das autoridades econômicas em manter a taxa real de juros acima de dois dígitos, um câmbio que parece não ter mais piso e uma carga tributária insana." Mesmo o crescimento de 2,5% da indústria, puxado pelo setor extrativo mineral - com expansão de 10,9% sobre 2004 - aconteceu por conta do "comportamento excepcional" dos preços mundiais das commodities metálicas e do petróleo. "Vale lembrar que o restante da indústria de transformação registrou um crescimento de apenas 1,3%, abaixo do PIB", ressaltou o empresário. Para Tabacof, resta torcer para que o afrouxamento da política monetária, somado à expansão do gasto governamental em um ano de eleições, traga algum alívio para os setores produtivos da economia brasileira, fazendo de 2006 um ano melhor do que o passado.