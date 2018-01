Balança acumula em janeiro superávit de US$ 1,588 bilhão A balança comercial do País em janeiro acumulou um superávit de US$ 1,588 bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 5,8 bilhões e importações da US$ 4,212 bilhões, informou esta manhã o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O valor exportado é recorde para meses de janeiro. As exportações tiveram média diária de US$ 276,2 milhões e as importações, de US$ 200,6 milhões. Na última semana do mês, o superávit foi de US$ 322 milhões, resultado de exportações de US$ 1,353 bilhão e importações de US$ 1,031 bilhão. Na comparação com janeiro do ano passado (US$ 4,805 bilhões), as exportações do mês tiveram crescimentode 26,5% e, na comparação com dezembro passado (US$ 6,748 bilhões), queda de 10%. Na comparação com janeiro de 2003 (US$ 3,650 bilhões), as importações de janeiro tiveram aumento de 20,9% e, na comparação com dezembro (US$ 3,989 bilhões), houve aumento de 10,6%. Em 12 meses, a balança acumulou superávit de US$ 25,257 bilhões ante US$ 14,108 bilhões acumulados nos 12 meses imediatamente anteriores (fevereiro de 2002 a janeiro a 2003). Em 12 meses, o valor acumulado das exportações somou US$ 74,079 bilhões, o que significou crescimento de 21,1% sobre os US$ 61,195 bilhões exportados no período de 12 meses imediatamente anterior. Já as importações em 12 meses acumulados até janeiro somaram US$ 48,822 bilhões, o que representou crescimento de 3,7% na comparação com os US$ 47,087 bilhões do período imediatametne anterior. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvollvimento, Ivan Ramanho, dará entrevista às 15 horas para detalhar os dados da balança comercial em janeiro.