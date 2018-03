Balança acumula saldo de US$ 776 milhões em outubro

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 361 milhões na segunda semana de outubro (entre os dias 5 e 11 do mês), segundo dados divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Em cinco dias úteis, as exportações somaram US$ 3,332 bilhões, com média diária de US$ 666,4 milhões. As importações totalizaram US$ 2,971 bilhões, com média diária de US$ 594,2 milhões. No mês de outubro, a balança acumula um superávit de US$ 776 milhões, com exportações de US$ 4,759 bilhões e importações de US$ 3,983 bilhões.

Pelo critério da média diária, as exportações brasileiras, que em outubro estão com média diária de US$ 679,9 milhões, estão 19,2% menores que o desempenho médio verificado em outubro de 2008 (US$ 841,5 milhões) e 3% superior à média de setembro (US$ 660,2 milhões). As importações, com média diária no mês de US$ 569 milhões, estão 27,1% menores que o mesmo mês do ano passado (US$ 781 milhões), e 4,7% inferiores ao desempenho médio registrado em setembro deste ano (US$ 596,9 milhões).

A balança comercial brasileira acumula, no ano, até a segunda semana de outubro, um superávit de US$ 22,051 bilhões. Em valor, esse saldo é 9% superior ao verificado no mesmo período de 2008, quando a balança apresentava superávit de US$ 20,226 bilhões. Segundo os dados divulgados pelo MDIC, no ano, as exportações somam US$ 116,542 bilhões, com média diária de US$ 600,7 milhões, o que representa uma queda de 25% em relação ao desempenho médio das exportações em igual período de 2008 (US$ 800,5 milhões).

As importações somam, no ano, US$ 94,491 bilhões, com média diária de US$ 487,1 milhões, uma queda de 30,2% ante a média registrada no mesmo período do ano passado (US$ 697,9 milhões). A corrente de comércio (soma das exportações e importações) chegou a US$ 211,033 bilhões, no acumulado do ano, valor 28,5% inferior aos US$ 295,188 bilhões verificados em igual período de 2008.