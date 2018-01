Balança acumula superávit de US$ 2,631 bi em julho A balança comercial brasileira registrou um superávit ? exportações maiores que importações ? de US$ 954 milhões na quarta semana do mês. Entre os dias 19 e 25 de julho, foram exportados um total de US$ 2,189 bilhões, com média diária de US$ 437,8 milhões, e importados outros US$ 1,235 bilhão, com média diária de US$ 247 milhões. No mês, a balança comercial já acumula um saldo positivo de US$ 2,631 bilhões. No ano, o superávit alcançou US$ 17,680 bilhões. Os dados foram divulgados na manhã de hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.