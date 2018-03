Balança acumula superávit de US$ 22,51 bi em 2009

A corrente de comércio (soma das exportações e importações), no ano, atingiu US$ 223,086 bilhões. Esse valor é 28,3% inferior aos US$ 311,184 bilhões da corrente de comércio registrada no mesmo período do ano passado, o que reflete a desaceleração do comércio mundial. Nos dados divulgados pelo MDIC, foram feitas pequenas alterações nos saldos da balança comercial apurados em sete meses deste ano. Segundo a assessoria de imprensa do MDIC, esses ajustes são rotineiros e ocorrem em razão de algumas operações especiais que são registradas com defasagem.

Com os ajustes, o saldo de março deste ano passou de um superávit de US$ 1,758 bilhão para US$ 1,757 bilhão; o de abril passou de um superávit de US$ 3,7 bilhões para US$ 3,695 bilhões; o de maio, superávit de US$ 2,647 bilhões para US$ 2,640 bilhões. O saldo de junho também foi ajustado, passando de um superávit de US$ 4,621 bilhões para US$ 4,618 bilhões. O saldo apurado em julho passou de um superávit de US$ 2,925 bilhões para US$ 2,924 bilhões; o de agosto, de US$ 3,060 bilhões para US$ 3,074 bilhões; e o de setembro foi de US$ 1,330 bilhão para US$ 1,329 bilhão. Foram mantidos apenas os saldos de janeiro (déficit de US$ 529 milhões) e de fevereiro (superávit de US$ 1,763 bilhão).

Já em relação ao mês de outubro, a balança comercial brasileira acumula, até o dia 25, um superávit de US$ 1,239 bilhão. O saldo é resultado de exportações de US$ 11,001 bilhões menos importações de US$ 9,762 bilhões registradas no período. No período, a média diária exportada atingiu US$ 687,6 milhões, o que representa uma queda de 18,3% ante a média verificada em outubro do ano passado (US$ 841,5 milhões) e um aumento de 4,2% em relação a setembro (US$ 660,1 milhões). As importações, em outubro até o dia 23, estão com média diária de US$ 610,1 milhões, valor 21,9% inferior à média registrada em outubro do ano passado (US$ 781 milhões) e 2,2% superior à média importada em setembro deste ano (US$ 596,9 milhões).

Na quarta semana deste mês (entre os dias 19 e 25), a balança comercial brasileira registrou um déficit de US$ 74 milhões. O resultado foi o sexto déficit semanal do ano. Antes dele, o último registrado foi na quinta semana de setembro, quando a balança ficou deficitária em US$ 10 milhões. De acordo com o MDIC, em cinco dias úteis as exportações somaram US$ 3,265 bilhões (média diária de US$ 653 milhões) e as importações, US$ 3,339 bilhões (média diária de US$ 667,8 milhões). Apesar do déficit semanal, no período, a corrente de comércio atingiu US$ 6,604 bilhões, o que representa, segundo nota divulgada pelo MDIC, o melhor desempenho do mês.