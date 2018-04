Balança acumula superávit de US$ 831 milhões em agosto A balança comercial apresentou, na terceira semana de agosto, superávit de US$ 194 milhões, resultado de exportações de US$ 1,216 bilhão e importações de US$ 1,022 bilhão. No mês, as exportações acumulam US$ 3,070 bilhões e as importações US$ 2,239 bilhões. O superávit acumulado no mês é de US$ 831 milhões. No ano, as vendas externas totalizam US$ 34,345 bilhões e as compras US$ 29,711 bilhões. O saldo positivo acumulado no ano até o momento é de US$ 4,634 bilhões. A média das exportações da terceira semana de agosto chegou a US$ 243,2 milhões, com queda de 8,2% em relação à média registrada na segunda semana. O motivo foi a redução das vendas de semimanufaturados (-27,1%), básicos (-7,2%) e manufaturados (-2,1%). Do lado das importações, houve crescimento de 17,5% no mesmo período motivado, principalmente, pelos maiores gastos com combustíveis e lubrificantes, químicos orânigos e inorgânicos, veículos automóveis e partes, plásticos e obras e cereais e produtos de moagem.