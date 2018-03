Balança agro registra saldo recorde de US$ 6,62 bi A balança comercial do agronegócio apresentou saldo recorde de US$ 6,62 bilhões no primeiro quadrimestre de 2003, 40,8% superior ao resultado de igual período de 2002, quando o saldo foi de US$ 4,7 bi. As receitas de exportação cresceram 31% no período, somando US$ 8,18 bi. As importações somaram US$ 1,55 bilhão de janeiro a abril de 2003, ante US$ 1,53 bi em igual período do ano anterior. O complexo soja é um dos destaques da balança comercial no período, informou o departamento econômico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). As exportações do setor quase duplicaram no período, alcançando US$ 1,82 bilhão, acréscimo de 87,9% em comparação aos US$ 937,7 milhões de 2002. Outro destaque da balança comercial foi a exportação de carnes. Os técnicos do Decon acrescentaram ainda que as exportações de café estão em fase de recuperação, com crescimento de 33,7% no primeiro quadrimestre de 2003, revertendo um longo período de queda.