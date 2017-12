Balança, até ontem, tem superávit de US$ 1,747 bi em dezembro O saldo da balança comercial em dezembro, até ontem, foi de US$ 1,747 bilhão, com exportações de US$ 4,538 bilhões e importações de US$ 2,791 bilhões, de acordo com dados divulgados esta manhã pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, em café da manhã com a imprensa. Na semana (de 15 a 18 de dezembro), o saldo da balança é de US$ 450 milhões, com exportações no período de US$ 1,251 bilhão e importações de US$ 80l milhões. No ano, o saldo já acumula US$ 23,819 bilhões, resultado de US$ 70,874 bilhões em exportações e de US$ 47,055 bilhões em importações. As exportações neste mês foram maiores em relação a anos anteriores. Pela média diária, as exportações (US$ 324,1 milhões) foram 29,8% superiores em relação ao mesmo período do ano passado. As importações (média diária de 199,4 milhões) estão 21,6% maior do que a média diária de dezembro de 2002.