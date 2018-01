Balança começa agosto com superávit de US$ 276 milhões A balança comercial abriu o mês de agosto com um superávit de US$ 276 milhões. Apesar de contabilizar três dias (01 a 03), a primeira semana do mês teve apenas um dia útil: a sexta-feira da semana passada. As exportações feitas no dia 1º de agosto somaram US$ 408 milhões enquanto que as importações totalizaram US$ 132 milhões. No ano, a balança acumula um superávit de US$ 12,730 bilhões. Os dados foram divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A partir das 15 horas será divulgado o detalhamento da balança no início deste mês.