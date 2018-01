Balança comercial a caminho dos US$ 2 bilhões de superávit A balança comercial registrou até quinta-feira última um superávit de US$ 65 milhões, segundo apurou a Agência Estado junto a fontes do mercado exportador. Este valor, se confirmado na segunda-feira pelo governo, elevará para US$ 105 milhões o superávit comercial no mês de fevereiro e para US$ 1,693 bilhão o saldo acumulado no ano. Isso significa que o País está a caminho de um superávit de US$ 2 bilhões já no começo do ano, janeiro e fevereiro. Calçados O faturamento com exportações de calçados em janeiro de 2004 chegou a US$ 131 milhões, 2% a mais em relação a janeiro de 2003, que havia fechado em US$ 128 milhões. O índice de aumento foi considerado "normal" pelo vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Calçados (Abicalçados), Ricardo Wirth. Segundo ele, o resultado é decorrência da finalização das entregas dos pedidos efetuados na atual estação. Agora, segundo a entidade, as indústrias de preparam para as vendas de inverno, que ocorrerão na Feira de Las Vegas (Estados Unidos), evento que abre o calendário internacional e que acontece dias 10 a 13 de fevereiro. A exposição norte-americana determina o volume de embarques que serão efetuados nos próximos meses. Em 2003, a indústria de calçados faturou US$ 1,55 bilhão ao embarcar para o exterior 194 milhões de pares. A projeção para 2004 é de aumentar este montante em 15%.