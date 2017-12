Balança comercial acumula saldo positivo de US$ 2 bi em setembro A balança comercial brasileira apresentou superávit (exportações maiores que importações) de US$ 823 milhões, na terceira semana de setembro. Com este resultado, o superávit acumulado no mês já soma US$ 2,017 bilhões e o saldo acumulado no ano, US$ 23,969 bilhões. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), este valor representa um crescimento de 31,5% sobre igual período do ano passado, quando o saldo acumulado atingiu US$ 17,040 bilhões. Na terceira semana de setembro, as exportações do País somaram US$ 2,214 bilhões, com média diária de US$ 442,8 milhões nos cinco dias úteis da semana, e as importações, US$ 1,391 milhões, com média diária de US$ 278,2 milhões. Nas primeiras duas semanas de setembro, a balança comercial apresentou superávits de, respectivamente, US$ 551 milhões, em três dias úteis, e de US$ 643 milhões, em quatro dias úteis. Desempenho da balança comercial em setembro (US$ milhões) 1ª semana 2ª semana 3ª semana Exportações 1.376 1.648 2.214 Importações 825 1.005 1.391 Média diária exportações 458,7 412,0 442,0 Média diária importações 275,0 251,3 278,2 Saldo semanal 551 643 823