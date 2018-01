Balança comercial bate recorde em 2005 O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou na tarde desta segunda-feira que a balança comercial de 2005 teve superávit recorde de US$ 44,764 bilhões ante US$ 33,662 bilhões em 2004. Este é o resultado da diferença entre as exportações e as importações. As exportações foram recordes e atingiram US$ 118,309 bilhões em 2005, uma alta de 22,6% sobre o mesmo período de 2004. As importações em 2005 cresceram 17,1% ante 2004, para US$ 73,545 bilhões. A corrente de comércio (soma de exportações e importações) também foi recorde, totalizando US$ 191,854 bilhões. Saldo mensal As exportações brasileiras em dezembro somaram US$ 10,897 bilhões, recorde histórico para o período de um mês. O incremento das vendas externas foi 23,9% superior ao registro em dezembro de 2004, pela média diária. As importações de dezembro também foram recorde, alcançando US$ 6,551 bilhões, alta de 20,4% sobre o mesmo mês de 2004. O saldo comercial totalizou US$ 4,346 bilhões no último mês de 2005, segundo maior valor mensal já registrado nas contas de comércio exterior, superado apenas por julho de 2005, quando atingiu US$ 5 bilhões. Meta para 2006 O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anunciou que a meta de exportações para 2006 é de US$ 132 bilhões, acima dos US$ 118,309 bilhões, volume recorde atingido em 2005.