Balança comercial cresce 88,33% na 3ª semana do mês O saldo da balança comercial na terceira semana de janeiro registrou um saldo positivo de US$ 678 milhões, apresentando crescimento de 88,33% na comparação com o superávit da segunda semana do mês, quando o saldo foi de US$ 360 milhões nos cinco dias úteis. As exportações no período somaram US$ 2,705 bilhões (média diária de US$ 541 milhões) e as importações chegaram a US$ 2,027 bilhões (média diária de 405,4 milhões). O saldo acumulado no mês e no ano é de US$ 1,655 bilhão. No acumulado do mês, o superávit da terceira semana é 5,91% menor do que o mesmo período de 2006, quando a soma das três primeira semanas foi de US$ 1,749 bilhão. Mesmo assim, a média das exportações cresceu 23%, na comparação com janeiro de 2006. O crescimento da média das importações foi maior: 36,5%. Na comparação com dezembro do ano passado, a média das exportações registra até agora uma queda de 15,3%, enquanto que a média das importações apresentou um crescimento de 10,8%.