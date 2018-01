Balança comercial deve superar US$ 30 bi, prevê ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, estimou hoje que o saldo da balança comercial do agronegócio deve superar US$ 30 bilhões em 2004. As estimativas mais otimistas do governo indicavam que o agronegócio repetiria o superávit comercial de 2003 de US$ 25,848 bilhões. Ele lembrou, no entanto, que boa parte da safra agrícola deste ano já foi comercializada. Rodrigues disse que nos últimos 12 meses, período que vai de agosto de 2003 a julho de 2004, o superávit comercial do agronegócio foi de US$ 31,792 bilhões, crescimento de 31,3% em relação aos US$ 24,222 bilhões no acumulado entre agosto de 2002 e julho de 2003. Nos últimos 12 meses, as exportações brasileiros do agronegócio bateram novo recorde, somando US$ 36,669 bilhões, 27,4% acima dos US$ 28,781 bilhões no período anterior. As importações foram de US$ 4,879 bilhões, crescimento de 7%.