Balança comercial diminui 34,55% em janeiro O saldo da balança comercial de janeiro deste ano apresentou elevação de 18,9% se comparado ao mesmo período de 2005. Neste mês, superávit ficou em 2,844 bilhões, contra US$ 2,187 bilhões do ano passado. Porém, apesar da melhora apresentada nesta comparação, tomando-se como base dezembro de 2005, quando o montante ficou em US$ 4,345 bilhões, a queda foi de 34,55%. Em janeiro, as exportações somaram US$ 9,271 bilhões, o que corresponde a uma média diária de US$ 421,4 milhões - representando uma alta de 18,9% ante janeiro de 2005. As importações, por sua vez, fecharam em US$ 6,427 bilhões, ou US$ 292,1 milhões ao dia, representando crescimento de 16,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Comparando os resultados com dezembro, a média das importações foi 14,9% menor, e das importações, menos 1,9%. Última semana Na última semana de janeiro (dias 30 e 31) o superávit da balança comercial foi de US$ 278 milhões, resultado de US$ 814 milhões em exportações e de US$ 536 milhões, em importações. Municípios Estudo divulgado ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apontaram que São Paulo continuou liderando no ano passado o ranking de comércio exterior dos municípios brasileiros. A cidade foi a maior exportadora em 2005, com vendas totais de US$ 5,604 bilhões. As importações também foram as mais elevadas entre os municípios brasileiros, chegando a US$ 5,404 bilhões.