Balança comercial do agronegócio cresce 25% no ano O superávit da balança comercial do agronegócio até novembro chegou a US$ 23,517 bilhões, o que representa um crescimento de 25% na comparação com mesmo período de 2002, quando o saldo estava em US$ 18,751 bilhões. O Ministério da Agricultura prevê superávit comercial agrícola de US$ 24 bilhões neste ano, sobre US$ 20,3 bilhões em 2002. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostram que as exportações de produtos agrícolas cresceram 22% em 2003, até novembro, passando de US$ 22,863 bilhões em 2002 para US$ 27,889 bilhões em 2003. As importações cresceram em ritmo menor ? 6,3% ?, passando de US$ 4,111 bilhões no acumulado de 2002 para US$ 4,372 bilhões neste ano. No acumulado de 2003, técnicos do ministério destacam o aumento da receita cambial obtida com os embarques do complexo soja (33,4%), carnes e seus derivados (32%), papel e celulose (37,3%), madeiras e suas obras (16,7%), frutas frescas (41,8%) e pescados (24,6).