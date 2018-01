Balança comercial do ano deve registrar superávit de US$ 13 bi A balança comercial brasileira do ano de 2002 deve ser inteiramente conhecida na manhã desta segunda-feira. A tendência, segundo fontes do governo, é que o superávit seja acima de US$ 13 bilhões, igualando-se ao ano de 1993, quando o saldo comercial chegou a US$ 13,299 bilhões. A balança comercial acumulada de dezembro chegava, na quinta-feira, ao superávit de US$ 1,644 bilhão. Com isto, o saldo no ano atingiu o valor de US$ 12,964 bilhões, faltando pouco para chegar a US$ 13 bilhões de superávit. O governo vai anunciar o resultado da balança nesta segunda-feira, com a expectativa de um superávit que ainda não leva em conta as duas últimas semanas do ano, em torno de US$ 12 bilhões.