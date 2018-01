Balança comercial do Rio tem superávit recorde A balança comercial do Rio de Janeiro registrou em 2005 um superávit recorde de US$ 1,49 bilhão. Em dezembro, o saldo foi de US$ 301,4 milhões, segundo divulgou nesta quarta-feira a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). De acordo a instituição, a principal contribuição para o desempenho das exportações em dezembro no Estado continuou sendo o petróleo, cujas vendas atingiram US$ 300 milhões, com avanço de 75,5% ante dezembro de 2004. Em 2005, o petróleo gerou receita cambial de US$ 3,54 bilhões, com expansão de 57,9% sobre 2004. O Rio responde hoje por 6,9% das exportações totais brasileiras e por 9,2% das importações. No ano, as importações do Estado cresceram 6% em relação a 2004, apesar de terem caído 11,1% em dezembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior.