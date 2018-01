Balança comercial do RJ é negativa em julho A balança comercial do estado do Rio de Janeiro apresentou saldo comercial negativo de US$ 43,7 milhões em julho, segundo informou há pouco a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em seu boletim sobre o comércio exterior do estado. De acordo com a entidade, as exportações do Rio atingiram US$ 491,4 milhões em julho, enquanto as importações somaram US$ 535,1 milhões no mesmo mês. Em junho deste ano, a balança comercial do estado já havia apresentado saldo comercial negativo de US$ 64 milhões. No acumulado do ano, o estado tem saldo negativo de US$ 125,2 milhões no período, de acordo com a Firjan. Importações cresceram mais do que exportações No boletim sobre o tema, a Federação considerou porém, que as exportações do Rio em julho apresentaram crescimento de 17,7% ante mesmo mês de 2003. A Firjan explicou, entretanto, que as importações do estado cresceram em um ritmo mais rápido do que as exportações no mês. Para a entidade, o menor crescimento das exportações em julho pode ser parcialmente atribuído ao aumento menos intenso das exportações de petróleo no mês (11,3%), ante julho do ano passado, bem como à queda nas vendas externas de óleos combustíveis (-82,2%) no mesmo período. Já o crescimento das importações no mês pode ser atribuído à elevações de compras externas, em julho, ante julho do ano passado, em bens intermediários (42,1%); e combustíveis (105,6%). Segundo a Firjan, os Estados Unidos permaneceram como principal destino das exportações do Rio de Janeiro, com fatia de 39,3% nos destinos totais da pauta exportadora do estado.