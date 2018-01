Balança comercial do RJ fecha novembro positiva em US$ 361,3 milhões A balança comercial do Rio de Janeiro registrou superávit de US$ 361,3 milhões em novembro, elevando o superávit acumulado nos 11 meses do ano a US$ 1,19 bilhão. O resultado foi bem superior ao de novembro de 2004, quando o superávit no mês havia sido de US$ 12 milhões. Os números foram divulgados hoje no boletim Rio Exporta, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). As exportações do Estado em novembro alcançaram US$ 962,8 milhões, com crescimento de 59,7% sobre o mesmo mês de 2004. De janeiro a novembro, as empresas fluminenses exportaram US$ 7,38 bilhões, com acréscimo de 23,1% em relação ao mesmo período de 2004. As importações, por sua vez, somaram US$ 601,5 milhões em novembro, com aumento de 1,8% ante igual mês de 2004. No acumulado do ano, foram importados produtos no montante de US$ 6,19 bilhões, 7,7% a mais em comparação com igual período do ano passado. Segundo a Firjan, o bom desempenho das exportações fluminenses em novembro foi puxado pelo petróleo, responsável por quase 80% de todo o crescimento verificado ante igual mês do ano passado. O baixo crescimento das importações no período foi atribuído ao "crescimento modesto" das compras de combustíveis (3,3%) e de bens intermediários (8,2%).