Balança comercial dos EUA ficou negativa em novembro O Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que o saldo da balança comercial (exportações menos as importações) do país registrou déficit de US$ 64,21 bilhões em novembro. O resultado ficou US$ 2,29 milhões abaixo do esperado por 19 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC, que previram um déficit de US$ 66,50 bilhões. O déficit de outubro foi revisado em baixa de US$ 68,89 bilhões para US$ 68,13 bilhões. As informações são da Dow Jones.