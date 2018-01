Balança comercial fecha maio com superávit de US$ 3,452 bi O saldo da balança comercial no mês de maio registrou um superávit de US$ 3,452 bilhões, resultado de US$ 9,819 bilhões em exportações (média diária de US$ 467,6 milhões)e de US$ 6,367 bilhões em importações (média diária de US$ 303,2 milhões). No ano, a balança comercial acumula o saldo de US$ 15,646 bilhões. Na quarta semana do mês, o superávit foi de US$ 918 milhões, o segundo melhor resultado no mês, perdendo apenas para a terceira semana, quando o superávit foi de US$ 943 milhões. Na quinta e última semana, com apenas dois dias (30 e 31), o saldo foi de US$ 198 milhões. O saldo da balança comercial de maio, de US$ 3,452 bilhões foi o segundo melhor resultado do ano, perdendo apenas para o mês de abril, quando o superávit foi de US$ 3,876 bilhões. Mas as exportações em maio foram as maiores no ano: US$ 9,819 bilhões; mais um recorde histórico. O segundo melhor resultado nas exportações foi em março passado: US$ 9,251 bilhões. As importações também foram recorde: US$ 6,367 bilhões. Em comparação a maio de 2004, quando a balança comercial fechou em US$ 3,112 bilhões, a média diária das exportações cresceu 23,6%, mas o crescimento da média das importações foi maior 31,8%. No acumulado do ano, as exportações cresceram 27,9% em relação ao mesmo período de 2004 e as importações, 22,2%. No acumulado de 12 meses, as exportações aumentaram 32,6% e as importações, 30,5%.