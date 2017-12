Balança comercial fecha setembro com superávit de US$ 3,172 bi A balança comercial do País fechou o mês de setembro com superávit de US$ 3,172 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 8,923 bilhões e importações de US$ 5,751 bilhões. Com isso, o saldo acumulado nos primeiros nove meses do ano subiu para US$ 25,121 bilhões ante US$ 17,790 bilhões em igual período do ano passado. No período de 12 meses, contado de outubro de 2003 a setembro de 2004, o superávit comercial acumulado do País alcançou US$ 32,125 bilhões, resultado de exportações de US$ 90,542 bilhões e importações de US$ 58,447 bilhões. Nos 12 meses anteriores (outubro de 2002 a setembro de 2003), este saldo havia acumulado US$ 23,060 bilhões. Nos 21 dias úteis de setembro deste ano, a média diária das exportações do País foi de US$ 424,9 milhões e a das importações, de US$ 273,9 milhões. Nos últimos 4 dias de setembro, o saldo comercial do País alcançou US$ 233 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 1,471 bilhão e importações de US$1,238 bilhão. Números da balança comercial brasileira Exportação (em US$ milhões) Importação (em US$ milhões) Saldo (em US$ milhões) Janeiro 2003 4.805 3.650 1.155 Fevereiro 2003 5.001 3.886 1.115 Março 2003 5.239 3.703 1.536 Abril 2003 5.711 3.988 1.723 Maio 2003 6.372 3.854 2.518 Junho 2003 5.874 3.520 2.354 Julho 2003 6.105 4.049 2.056 Agosto 2003 6.403 3.730 2.673 Setembro 2003 7.280 4.611 2.669 Outubro 2003 7.566 5.025 2.541 Novembro 2003 5.980 4.248 1.732 Dezembro 2003 6.748 3.989 2.759 Janeiro 2004 5.800 4.212 1.588 Fevereiro 2004 5.722 3.740 1.982 Março 2004 7.927 5.325 2.602 Abril 2004 6.590 4.632 1.958 Maio 2004 7.941 4.823 3.118 Junho 2004 9.327 5.517 3.810 Julho 2004 8.992 5.512 3.480 Agosto 2004 9.056 5.623 3.433 Setembro 2004 8.923 5.751 3.172