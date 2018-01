Balança comercial registra melhor superávit do ano O saldo da balança comercial na segunda semana de fevereiro registrou o melhor resultado do ano, com um superávit de US$ 881 milhões. As exportações no período somaram US$ 2,375 bilhões, o que resultou em uma média diária de US$ 475 milhões, enquanto as importações foram de US$ 1,494 bilhão - ou US$ 298,8 milhões ao dia. O superávit acumulado no mês é de US$ 1,026 bilhão, e, no ano, de US$ 3,870 bilhões. Na comparação com o mesmo período de 2005, as exportações acumuladas até agora (janeiro e fevereiro) registraram um crescimento de 24,1%. As importações aumentaram um pouco mais, 26,2%. O segundo melhor resultado semanal ,no ano, foi na quarta semana de janeiro, quando o superávit foi de US$ 817 milhões. Primeira semana O resultado do período contrasta com o divulgado na primeira semana deste mês. Nos três primeiros dias úteis de fevereiro, a balança comercial registrou o menos superávit do ano: US$ 145 milhões.