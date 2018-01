Balança comercial tem a 4ª melhor semana do ano O saldo da balança comercial na terceira semana de dezembro registrou um superávit de US$ 1,160 bilhão, o melhor resultado no mês. Trata-se do melhor resultado do mês e o quarto melhor no ano. O maior superávit até agora foi na quinta semana de julho (US$ 1,970 bilhão). O segundo (US$ 1,333 bilhão) foi no segundo semestre de julho e o terceiro maior superávit foi na terceira semana de setembro (US$ 1,302 bilhão). As exportações no período somaram US$ 2,639 bilhões (média diária de US$ 527,8 milhões) e as importações foram de US$ 1,479 bilhão (295,8 milhões). O saldo acumulado no mês passa para US$ 2,474 bilhões. No ano, o superávit acumulado é de US$ 42,907 bilhões. Em comparação a dezembro do ano passado, a média diária das exportações cresceu 33,6% e das importações, 32,6%. No acumulado do ano, as exportações em 2005 cresceram até agora 22,9% e as importações, 16,8%. (Rosana de Cassia) Perspectivas Na pesquisa semanal do Banco Central (Focus), as projeções de mercado para o superávit da balança comercial neste ano subiram de US$ 43,73 bilhões para US$ 44 bilhões. Esta foi a sexta alta seguida destas estimativas, que estavam em US$ 42,40 bilhões há quatro semanas. Para 2006, as estimativas de superávit da balança comercial aumentaram de US$ 36 bilhões para US$ 36,93 bilhões. Esta foi a quinta elevação seguida destas previsões, que estavam em US$ 35,20 bilhões há quatro semanas.