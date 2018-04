Balança comercial tem a melhor semana do ano O saldo da balança comercial na terceira semana de abril registrou um superávit de US$ 1,238 bilhão, o melhor resultado no ano até agora. O segundo melhor resultado foi na quinta semana de março (US$ 970 milhões) e o terceiro, na segunda semana de abril (US$ 904 milhões). Com exportações de US$ 3,038 bilhões (média diária de US$ 607,6 milhões) e importações de US$ 1,8 bilhão (média diária de US$ 360 milhões), o saldo da balança foi 36,94% maior que o da semana anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o valor foi 102,28% superior, quando o superávit foi de US$ 612 milhões. Com esse resultado semanal, o saldo acumulado no mês de abril sobre para US$ 3,001 bilhões, com exportações de US$ 8,487 bilhões (média diária de US$ 606,2 milhões) e importações de US$ 5,486 bilhões (média diária de US$ 391,9 milhões). A média das exportações agora em abril, em relação a abril de 2006, cresceu 11,3%, enquanto que a média das importações aumentou apenas 4,8%. Já em relação a março passado, a média das exportações cresceu apenas 3,7% e a das importações caiu 9,6%. No ano, o saldo acumulado da balança comercial sobe para US$ 11,699 bilhões, com exportações de US$ 42,406 bilhões e importações de US$ 30,707 bilhões. No acumulado do ano, as importações cresceram 23,3%, enquanto que as importações apresentaram um crescimento menor: 16,3% Matéria alterada às 11h03 para acréscimo de informações