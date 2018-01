Balança comercial tem melhor resultado da história O saldo da balança comercial em junho fechou com um superávit de US$ 4,031 bilhões, o melhor resultado do ano e o maior da história. As exportações somaram US$ 10,207 bilhões (média diária de US$ 464 milhões) e as importações US$ 6,176 bilhões (média diária de 280,7 milhões), ambos recordes históricos para meses de junho. No ano, o saldo acumulado é de US$ 19,671 bilhões. A última semana de junho (dias 27 a 30) registrou um superávit de US$ 682 milhões, com exportações de US$ 1,705 bilhão e importações de US$ 1,023 bilhão. O saldo da balança comercial de US$ 4,031 bilhões em junho, é 6,10% maior que o resultado de junho do ano passado. No acumulado do ano, o resultado de janeiro a junho (US$ 19,671 bilhões) é 31,1% maior do que no mesmo período de 2004 (US$ 15,004 bilhões. No acumulado de 12 meses, o saldo de US$ 38,337 bilhões, é 30,4% maior em relação ao acumulado julho/2003-junho/2004 (US$ 29,399 bilhões).