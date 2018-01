Balança comercial tem melhor resultado do ano O saldo da balança comercial na segunda semana de julho registrou um superávit de US$ 1,333 bilhão, o melhor resultado no ano. O segundo melhor resultado foi na segunda semana de abril, quando o saldo chegou a US$ 1,1 bilhão. As exportações na segunda semana de julho também foram recorde, no ano:US$ 2,680 bilhões (média diária de US$ 536 milhões). As importações no período somaram US$ 1,347 bilhão (média diária de US$ 269,4 milhões). No mês, o saldo acumulado é de US$ 1,713 bilhão, e no ano, US$ 21,384 bilhões. No período de janeiro a julho deste ano (até a segunda semana), as exportações cresceram 23,7% e as importações, 18,6%. O detalhamento desse resultado será divulgado às 15 horas, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.