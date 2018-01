Balança comercial tem novo superávit e está perto da meta A balança comercial teve superávit de US$ 1,1 bi na quarta semana de dezembro, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. As exportações somaram US$ 2,495 bi e as importações, US$ 1,395 bi. A média diária das exportações brasileiras nesta quarta semana de dezembro foi de US$ 499 milhões, e a das importações, de US$ 279 milhões. No acumulado do ano, a média diária das vendas externas do País é de US$ 472,8 milhões, e a das importações, de US$ 293,9 milhões. A soma das exportações de janeiro a dezembro é de US$ 116,314 bilhões, e o total das importações no ano, até agora, é de US$ 72,307 bilhões. Para que seja atingida a meta de exportações do ano, definida em US$ 117 bilhões, faltam US$ 686 milhões.