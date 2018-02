Balança comercial tem saldo de US$ 738 mi na 4ª semana O saldo da balança comercial na quarta semana de agosto registrou um superávit de US$ 738 milhões, 27,7% inferior ao resultado da semana passada, quando o superávit foi de US$ 1,022 bilhão. As exportações no período somaram US$ 2,931 bilhões (média diária de US$ 586,2 milhões) e as importações foram de US$ 2,193 bilhões (média diária de US$ 438,6 milhões). O saldo acumulado da balança no mês é de US$ 3,866 bilhões e no ano, US$ 29,035 bilhões. A tendência de queda das exportações e aumento das importações já vem se registrando desde a semana anterior. Em relação ao mês passado, a média das exportações em agosto registra uma queda de 6,8%, enquanto que a média das importações cresceu 5,5%. Em relação a agosto de 2005, a média das exportações cresceu 22,5% e das importações, aumentou 19,9%. Mas no acumulado do ano a média das exportações de janeiro a agosto de 2006 registrou um crescimento menor que a das importações, na comparação com o mesmo período de 2005: 15,9% contra 23,2%. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Exportações A balança comercial do País nas primeiras quatro semanas de agosto apontou apenas dois setores com recuo nos embarques ao exterior. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulgados nesta segunda, a média diária das exportações de produtos têxteis caiu 20,1% em comparação com o desempenho de agosto de 2005 e a de suco de laranja, 12,8%. Todos os demais 15 setores apresentaram expansões em suas médias diárias em relação a agosto de 2005. As exportações nas quatro semanas totalizaram US$ 11,485 bilhões, com média diária de US$ 604,5 milhões - cifra 22,5% maior, na comparação com igual período de agosto de 2005. O conjunto dos produtos básicos apresentou média diária de US$ 191,7 milhões, o que significou um aumento de 14,8%, favorecido pelo desempenho dos setores de minério de ferro, fumo em folhas, carnes bovina, suína e de frango, café em grãos, petróleo bruto e farelo de soja. Os produtos manufaturados tiveram média diária de exportações de US$ 311,8 milhões, com alta de 20,3%, beneficiados pelos embarques de álcool etílico, óleos combustíveis, gasolina, telefones, chassis com motor, polímeros plásticos, motores para veículos, bombas e compressores, açúcar refinado e autopeças. As semimanufaturas apresentaram média diária de US$ 87,4 milhões e aumento de 62,8 % por conta de itens como alumínio em bruto, semimanufaturados de ferro/aço, ligas de alumínio, açúcar em bruto, celulose, couros e peles, ferros-ligas e madeira serrada. Matéria alterada às 17h07 para acréscimo de informações