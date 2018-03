Balança comercial tem saldo positivo de US$ 233 milhões A balança comercial teve saldo positivo de US$ 233 milhões na segunda semana de março. O número é resultado de exportações de US$ 1,350 bilhão contra importações de US$ 1,117 bilhões. A média diária das exportações por dia útil foi de US$ 270 milhões, e a das importações foi de US$ 223,4 milhões. Com esse resultado, o superávit da balança comercial brasileira no acumulado do mês passa para US$ 491 milhões, e, no acumulado do ano, para US$ 2,774 bilhões. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que vai detalhar o desempenho do comércio brasileiro na semana passada a partir das 15 horas.