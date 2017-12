Balança comercial tem superávit de 2,507 bilhões em maio A balança comercial brasileira fechou o mês de maio com superávit de US$ 2,507 bilhões, resultado de exportações de US$ 6,372 bilhões (média diária de US$ 303,4 milhões) e importações de US$ 3,865 bilhões (média diária de US$ 184 milhões). Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com esse resultado, a balança comercial passa a acumular um superávit de US$ 8,045 bilhões no ano, até maio. Na quinta e última semana de maio, a balança teve um superávit de US$ 791 milhões, com US$ 1,629 bilhão de exportações e de US$ 838 milhões em importações. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho, concederá entrevista coletiva às 15h30 para comentar o desempenho da balança comercial em maio. Melhor resultado do ano O superávit de US$ 2,507 bilhões da balança comercial brasileira em maio é o maior resultado mensal do ano. Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações tiveram um crescimento, pela média diária, de 43,5% em relação a maio de 2002. Em contrapartida, as importações registraram queda de 4,9% no mesmo período. Em relação a abril deste ano, as exportações tiveram aumento de 6,3% e as importações, queda de 7,9%. De janeiro a maio, as exportações já apresentam crescimento de 30,6%, enquanto as importações aumentaram apenas 1% pela média diária. Em 12 meses A balança comercial brasileira já registra um superávit de US$ 19,272 bilhões acumulado em 12 meses até maio. Nesse período, as exportações totalizam US$ 66,517 bilhões, com crescimento de 20,3%. Já as importações somam em 12 meses até maio US$ 47,245 bilhões, registrando uma queda de 6,3%.