Balança comercial tem superávit de US$ 1,480 bilhão em março O saldo da balança comercial em março foi positivo em US$ 1,480 bilhão. Só no dia de ontem, último dia do mês, o superávit foi de US$ 101 milhões (US$ 247 milhões em exportações e US$ 146 milhões em importações). As exportações em março foram de US$ 5,239 bilhões e as importações, de US$ 3,759 bilhões. A média por dia útil das exportações no mês foi de US$ 275,7 milhões e das importações, US$ 197,8 milhões. Com este resultado, a balança comercial já acumula no ano um saldo positivo de US$ 3,763 bilhões. O mês de março foi o que registrou o maior saldo da balança até agora. Em janeiro, o saldo foi de US$ 1,160 bilhão e em fevereiro, de US$ 1,123 bilhão. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O maior em dez anos O superávit de US$ 1,480 bilhão registrado na balança comercial brasileira no mês de março é o maior em dez anos para meses de março. De acordo com a série histórica do Banco Central, em março de 1993 a balança comercial registrou um superávit de US$ 1,508 bilhão. De lá para cá não houve nenhum superávit em março maior do que o registrado neste ano.