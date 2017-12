Balança comercial tem superávit de US$ 1,732 bi no mês A balança comercial brasileira teve na quarta semana de novembro um superávit de US$ 384 milhões. Com esse resultado, o superávit de novembro ficou em US$ 1,732 bilhão, e o acumulado no ano passou para US$ 22,078 bilhões. Na quarta semana de novembro, as exportações somaram US$ 1,506 bilhão (média diária de US$ 301,2 milhões), e as importações foram de US$ 1,122 bilhão (média diária de US$ 224,4 milhões). No mês de novembro, as exportações foram de US$ 5,980 bilhões, e as importações, de US$ 4,248 bilhões. Em relação ao mês de novembro do ano passado, as exportações tiveram um crescimento de 16,6%, mas comparada com o mês imediatamente anterior, outubro, houve uma queda de 9,1%. As importações também tiveram crescimento, comparando novembro de 2003 e novembro de 2003. O crescimento foi de 10,4%. Mas, se comparado com outubro passado, o resultado das importações em novembro registrou uma queda de 2,7%.