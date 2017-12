Balança comercial tem superávit de US$ 108 milhões A balança comercial brasileira teve um superávit de US$ 108 milhões na primeira semana de abril (que só teve dois dias úteis, 1º e 2). As exportações somaram US$ 575 milhões na semana, ante US$ 467 milhões de importações. Com esse resultado, o superávit comercial acumulado no ano vai para US$ 6,278 bilhões.