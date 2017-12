Balança comercial tem superávit de US$ 2,077 bi em novembro O saldo da balança comercial em novembro registrou um superávit de US$ 2,077 bilhões, de acordo com os números divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações no mês somaram US$ 8,159 bilhões (média diária de US$ 408 milhões) e as importações, US$ 6,082 bilhões (média diária de US$ 304,1 milhões). Com este resultado, o saldo acumulado da balança comercial no ano é de US$ 30,196 bilhões. A meta do Ministério é chegar a US$ 32 bilhões até o final do ano. Foram divulgados também os resultados da balança na quarta e quinta semana de novembro. Na quarta semana, a balança comercial registrou um superávit de US$ 567 milhões (exportações de US$ 2,007 bilhões e importações de US$ 1,440 bilhão). Na última semana do mês, de apenas dois dias (29 e 30), o superávit foi de US$ 72 milhões, com US$ 690 milhões em exportações e US$ 618 em importações. Recorde de importações Confirmando o aquecimento da economia, as importações brasileiras bateram novo recorde em novembro, ultrapassando pela primeira vez no ano, a casa dos US$ 6 bilhões. A média diária, de US$ 304,00 milhões, também a maior do ano, e é 42,7% superior à média diária das importações em novembro de 2003, quando foi de US$ 213,2 milhões. A média diária das exportações em novembro se manteve acima dos US$ 400 milhões, resultado que vem sendo obtido desde junho. O valor de US$ 408 milhões é 36,4% maior que o de novembro de 2003, de US$ 299 milhões. As vendas externas somaram US$ 8,159 bilhões, o menor resultado desde junho. Nos últimos meses, os valores estiveram sempre muito próximos da casa dos US$ 9 bilhões. O resultado confirma a previsão do Ministério do Desenvolvimento de um crescimento proporcionalmente maior para as importações frente às exportações. Já o superávit comercial de novembro, de US$ 2,077, é o quarto pior do ano. Desde maio, os saldos comerciais mensais são superiores aos US$ 3 bilhões. No acumulado do ano, está bem próximo de ser atingida a meta do governo, de US$ 32 bilhões de superávit este ano. O saldo comercial até novembro soma US$ 30,196 bilhões. Mas no acumulado dos últimos 12 meses totaliza US$ 32,947 bilhões. As exportações também devem atingir os US$ 94 bilhões projetados pelo governo, considerando que, desde maio, os valores estão acima da casa dos US$ 8 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, as exportações totalizam US$ 94,028 bilhões. Até novembro, as exportações somam US$ 87,280 bilhões, recorde histórico. As importações estão em US$ 57,084 bilhões, também um novo recorde. Os dados acumulados nos últimos 12 meses mostram importações no valor de US$ 61,081 bilhões.