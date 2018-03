Balança comercial tem superávit de US$ 224 mi na semana

A balança comercial acumula, no ano, superávit de US$ 23,798 bilhões. Segundo os dados do ministério, o saldo é 1% superior ao verificado em igual período do ano passado (US$ 23,572 bilhões). Apesar disso, as exportações, no ano, somam US$ 147,616 bilhões, com média diária de US$ 610 milhões, o que representa uma queda de 22,7% em relação à média de US$ 788,8 milhões verificada em igual período de 2008. As importações somam US$ 123,818 bilhões, com média diária de US$ 511,6 milhões, o que significa uma queda de 26,2% frente à média verificada no mesmo período do ano passado (US$ 693 milhões).

A corrente de comércio no acumulado do ano soma US$ 271,434 bilhões, valor 25,5% inferior aos US$ 364,530 bilhões registrados no mesmo período de 2008.