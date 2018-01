Balança comercial tem superávit de US$ 3,810 bilhões em junho A balança comercial registrou um superávit de US$ 3,810 bilhões em junho. Trata-se do resultado de exportações no valor de US$ 9,327 bilhões e importações em US$ 5,517 bilhões. Com este desempenho, a balança comercial acumula no ano um saldo positivo de US$ 15,049 bilhões. No acumulado do ano, as exportações somaram US$ 43,306 bilhões e as importações, US$ 28,257 bilhões. Nesse período as vendas externas do país cresceram 29,1% em comparação com o primeiro semestre de 2003. Já as importações apresentaram uma expansão de 23% também neste período. Acumulado em doze meses Os dados da balança comercial divulgados pelo ministro Luiz Fernando Furlan mostram ainda que no acumulado dos últimos 12 meses (julho de 2003 a junho de 2004) as vendas externas brasileira totalizaram US$ 83,388 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 53,935 bilhões. O resultado gerou um superávit comercial de US$ 29,453 bilhões. Nesse período de 12 meses, as exportações cresceram 22,1% e as importações aumentaram 13,8% sobre o período de julho 2002 a junho 2003.