Balança comercial tem superávit de US$ 403 milhões na semana A balança comercial teve superávit de US$ 403 milhões na quarta semana de abril, resultado de exportações de US$ 1,318 bilhão e importações de US$ 915 milhões. A média diária de exportações foi de US$ 329,5 milhões, e a de importações, de US$ 228,8 milhões Com esse resultado, o superávit acumulado no mês chega a US$ 1,485 bilhão. No ano, o saldo positivo acumulado é de US$ 5,248 bilhões. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio divulgou os números, e às 15 horas deverá detalhá-los.