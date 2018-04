Balança comercial tem superávit de US$ 43 milhões O saldo da balança comercial na primeira semana de abril registrou um superávit de US$ 43 milhões, resultado de US$ 924 milhões de exportações e US$ 881 milhões de importações. Os dados foram divulgados no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com este resultado, o saldo acumulado da balança comercial permanece positivo em US$ 1,071 bilhão, com exportações de US$ 12,814 bilhões e importações de US$ 11,743 bilhões.